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Под Волгоградом проводили в последний путь командира штурмовиков

Михаил Карлин не раз эвакуировал раненых с поля боя, а одного из товарищей — танкиста — вынес из горящей машины под обстрелом.

В городе Михайловке Волгоградской области прощаются 30 июля с погибшим в зоне специальной военной операции на Украине Николаем Карлиным.

Боец родился в станице Распопинской Клетского района. Но в последние годы жил в Михайловке. В зону СВО он ушёл в 2024 году.

«Михаил командовал отделением штурмовиков. Не раз эвакуировал раненых с поля боя. Одного из товарищей — танкиста — вынес из горящей машины под обстрелом», — рассказывают земляки.

Бойца трижды тяжело ранили, но он рвался назад, к своим друзьям. Последний раз вернулся с недолеченной травмой ноги. И погиб в результате атаки беспилотника.

Ранее в Новоаннинском районе простились с 37-летним отцом Андреем Кувшиновым, погибшим в ДНР.

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