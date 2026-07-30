Под Волгоградом проводили в последний путь командира штурмовиков

В городе Михайловке Волгоградской области прощаются 30 июля с погибшим в зоне специальной военной операции на Украине Николаем Карлиным.
Боец родился в станице Распопинской Клетского района. Но в последние годы жил в Михайловке. В зону СВО он ушёл в 2024 году.
«Михаил командовал отделением штурмовиков. Не раз эвакуировал раненых с поля боя. Одного из товарищей — танкиста — вынес из горящей машины под обстрелом», — рассказывают земляки.
Бойца трижды тяжело ранили, но он рвался назад, к своим друзьям. Последний раз вернулся с недолеченной травмой ноги. И погиб в результате атаки беспилотника.
Ранее в Новоаннинском районе простились с 37-летним отцом Андреем Кувшиновым, погибшим в ДНР.