Tagesspiegel назвала крушение украинского F-16 ударом для Киева

«Потеря каждого F-16 — это серьезный удар для Киева, поскольку самостоятельно производить такие самолеты Украина не может, а из примерно 80 обещанных истребителей до сих пор далеко не все поступили в страну», — отмечается в статье.
Обозреватель выделил, что этот тип боевых самолетов имеет особую ценность для Украины.
День назад Воздушные силы ВСУ объявили о потере истребителя F-16 во время операции по перехвату целей в воздухе.
Согласно данным зарубежных СМИ, в США осознают, что качество подготовки украинских пилотов нуждается в улучшении, и количество летчиков, обучающихся управлению F-16, невелико. Кроме того, подчеркивалось, что система их обучения довольно ограничена и требует знания технического английского на высоком уровне.
Также возникала проблема с техническим состоянием самолетов: поступали сообщения о том, что некоторые страны НАТО передавали истребители, ранее планировавшиеся к утилизации, а США предоставляли нерабочие F-16 для запчастей со складов авиационной техники.