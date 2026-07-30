Активисты США развесили листовки о розыске сенатора — «черепахи»

«Мы развесили эти листовки, потому что ситуация стала абсурдной. Вот уже больше месяца сенатор от штата Кентукки не участвует в голосовании, не появляется на заседаниях и никоим образом не представляет интересы четырех с половиной миллионов человек, которые его туда отправили», — цитирует представителя организации Newsweek.