Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Активисты США развесили листовки о розыске сенатора — «черепахи»

В центре Вашингтона появились необычные листовки. На них — фотография пожилого сенатора Митча Макконнелла на больничной койке и крупная надпись «Пропал человек». О необычной акции пишет Newsweek.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Инициаторы размещения объявлений — активисты организации Save America. Таким образом они решили привлечь внимание к тому, что политик уже больше месяца не появляется в Конгрессе. В описании к фото указаны приметы: «84 года, рост 175 см, похож на черепаху».

«Мы развесили эти листовки, потому что ситуация стала абсурдной. Вот уже больше месяца сенатор от штата Кентукки не участвует в голосовании, не появляется на заседаниях и никоим образом не представляет интересы четырех с половиной миллионов человек, которые его туда отправили», — цитирует представителя организации Newsweek.

Макконнелл попал в больницу в середине июня после падения и «легкого случая пневмонии». Его долгое отсутствие вызывает беспокойство даже у коллег-законодателей. Губернатор Кентукки Энди Бешир открыто призвал сенатора либо доказать, что он способен работать, либо уйти в отставку.

Пока политик находится вне поля зрения, в Сенате США прошло процедурное голосование по законопроекту об ужесточении антироссийских санкций. Более 60 сенаторов поддержали сокращение дебатов. Этого числа голосов достаточно, чтобы назначить финальное голосование. Ожидается, что оно может быть назначено на конец недели.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше