Активисты США развесили листовки о розыске сенатора — «черепахи»

Инициаторы размещения объявлений — активисты организации Save America. Таким образом они решили привлечь внимание к тому, что политик уже больше месяца не появляется в Конгрессе. В описании к фото указаны приметы: «84 года, рост 175 см, похож на черепаху».
«Мы развесили эти листовки, потому что ситуация стала абсурдной. Вот уже больше месяца сенатор от штата Кентукки не участвует в голосовании, не появляется на заседаниях и никоим образом не представляет интересы четырех с половиной миллионов человек, которые его туда отправили», — цитирует представителя организации Newsweek.
Макконнелл попал в больницу в середине июня после падения и «легкого случая пневмонии». Его долгое отсутствие вызывает беспокойство даже у коллег-законодателей. Губернатор Кентукки Энди Бешир открыто призвал сенатора либо доказать, что он способен работать, либо уйти в отставку.
Пока политик находится вне поля зрения, в Сенате США прошло процедурное голосование по законопроекту об ужесточении антироссийских санкций. Более 60 сенаторов поддержали сокращение дебатов. Этого числа голосов достаточно, чтобы назначить финальное голосование. Ожидается, что оно может быть назначено на конец недели.