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Guardian: премьер Польши Туск заявил, что следующие 100 дней могут решить исход конфликта на Украине

Премьер-министр Польши Дональд Туск, давая пресс-конференцию на месте падения ракеты на территории Польши, назвал влиятельных людей, которые могут определить исход конфликта на Украине в следующие три месяца.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Туск заявил, что, по предварительным данным, ракета, упавшая в сельской местности в Польше, была российской крылатой ракетой Х-101. При этом польский премьер подчеркнул, что «нет оснований полагать, что целью этой ракеты была Польша». Об этом пишет британская газета The Guardian.

Вспоминая свою вчерашнюю встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, Туск сказал:

Все предельно ясно: следующие 100 дней могут решить исход этой войны, и шансы 50 на 50.

Дональд Туск
премьер-министр Польши

При этом он намекнул, что на исход конфликта на Украине могут повлиять президент США Дональд Трамп, гендиректор SpaceX Илон Маск и «некоторые другие влиятельные люди».

Польский премьер добавил, что сегодняшний инцидент с ракетой только укрепил его решимость поддерживать Украину. «Безопасность Польши напрямую и однозначно зависит от эффективных действий украинских военных, в том числе в воздухе. Если бы у украинцев было гораздо больше того, о чем они постоянно просят [средства ПВО], возможно, эта баллистическая ракета не полетела бы в сторону Польши», — сказал он.

В заключение Туск заверил, что Польша полна решимости сделать все возможное, «чтобы Украина не проиграла эту войну».

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