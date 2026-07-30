Guardian: премьер Польши Туск заявил, что следующие 100 дней могут решить исход конфликта на Украине

Польский премьер добавил, что сегодняшний инцидент с ракетой только укрепил его решимость поддерживать Украину. «Безопасность Польши напрямую и однозначно зависит от эффективных действий украинских военных, в том числе в воздухе. Если бы у украинцев было гораздо больше того, о чем они постоянно просят [средства ПВО], возможно, эта баллистическая ракета не полетела бы в сторону Польши», — сказал он.