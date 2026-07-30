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Губернатор Паслер назначил временного главу Кушвы

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 30 июля, УралПолит.Ru. Глава региона Денис Паслер назначил Вячеслава Кожевникова временно исполняющим полномочия главы Кушвинского муниципального округа. Об этом сообщили в свердловском департаменте информационной политики.

Источник: Департамент информационной политики Свердловской области

Кожевников родился в 1987 году в Кушве. Окончил Нижнетагильскую государственную социально-педагогическую академию по специальности «История», а также Институт новых технологий и управления, где удостоился квалификации «Специалист в области государственного и муниципального управления».

Начал трудовую карьеру новый руководитель Кушвы в качестве учителя истории и обществознания в местной школе № 1. Позже он стал методистом Кушвинского краеведческого музея, а затем — директором Кушвинского центра занятости.

«Вячеслав Кожевников принимал активное участие в организации работы по ликвидации последствий урагана в Кушве и оказании помощи жителям, чьи дома пострадали в результате шквалистого ветра», — отметили в департаменте информполитики.

Сегодня бывший глава Кушвинского городского округа Михаил Слепухин ушел в отставку, заявив, что «надо место молодым уступать». Он начал работать в местной администрации еще в 2011 году, заняв должность первого заместителя главы.