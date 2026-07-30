Губернатор Паслер назначил временного главу Кушвы

Кожевников родился в 1987 году в Кушве. Окончил Нижнетагильскую государственную социально-педагогическую академию по специальности «История», а также Институт новых технологий и управления, где удостоился квалификации «Специалист в области государственного и муниципального управления».
Начал трудовую карьеру новый руководитель Кушвы в качестве учителя истории и обществознания в местной школе № 1. Позже он стал методистом Кушвинского краеведческого музея, а затем — директором Кушвинского центра занятости.
«Вячеслав Кожевников принимал активное участие в организации работы по ликвидации последствий урагана в Кушве и оказании помощи жителям, чьи дома пострадали в результате шквалистого ветра», — отметили в департаменте информполитики.
Сегодня бывший глава Кушвинского городского округа Михаил Слепухин ушел в отставку, заявив, что «надо место молодым уступать». Он начал работать в местной администрации еще в 2011 году, заняв должность первого заместителя главы.