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Пашинян ответил на вопрос Лукашенко, кому нужна Армения

Пашинян спустя два года ответил на вопрос Лукашенко о том, кому нужна Армения.

Источник: © РИА Новости

ЕРЕВАН, 30 июл — РИА Новости. Глава армянского правительства Никол Пашинян спустя два года ответил на вопрос белорусского президента Александра Лукашенко, кому нужна Армения, по словам премьера, республика нужна ЕС, США и Китаю.

«Что плохого сделала Армения, что президент Беларуси заявил: “Кому Армения нужна?” Сделала что-то плохое Беларуси? Как можно так говорить о суверенной стране? Теперь мы показываем, кому нужна Республика Армения», — заявил Пашинян журналистам.

По его словам, президент Белоруссии искал ответ на этот вопрос и не находил.

«Теперь мы отвечаем на этот вопрос: Республика Армения нужна Китаю, Соединенным Штатам, Европейскому союзу, Исламской Республике Иран, и все эти партнеры нужны Республике Армения. Грузия очень нужна Республике Армения, и Республика Армения нужна Грузии, Франции, Германии, Польше, Великобритании — вот и вся история», — заявил Пашинян.

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