Пашинян ответил на вопрос Лукашенко, кому нужна Армения

ЕРЕВАН, 30 июл — РИА Новости. Глава армянского правительства Никол Пашинян спустя два года ответил на вопрос белорусского президента Александра Лукашенко, кому нужна Армения, по словам премьера, республика нужна ЕС, США и Китаю.
«Что плохого сделала Армения, что президент Беларуси заявил: “Кому Армения нужна?” Сделала что-то плохое Беларуси? Как можно так говорить о суверенной стране? Теперь мы показываем, кому нужна Республика Армения», — заявил Пашинян журналистам.
По его словам, президент Белоруссии искал ответ на этот вопрос и не находил.
«Теперь мы отвечаем на этот вопрос: Республика Армения нужна Китаю, Соединенным Штатам, Европейскому союзу, Исламской Республике Иран, и все эти партнеры нужны Республике Армения. Грузия очень нужна Республике Армения, и Республика Армения нужна Грузии, Франции, Германии, Польше, Великобритании — вот и вся история», — заявил Пашинян.