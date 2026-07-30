Туск заявил о падении российской ракеты в Польше до окончания экспертизы

«Это всего лишь несколько метров, которые отделяют нас от этой войны, и эта ночь в очередной раз доказывает — не тем, кто сидит за этим столом, не командирам, не пожарным, не полицейским, — а нам всем еще раз, что ситуация очень серьезная», — заявил Косиняк-Камыш.