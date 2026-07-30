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Япония впервые применила ракеты Tomahawk на учениях

Силы самообороны Японии впервые выполнили ракетные стрельбы с использованием Tomahawk. Министерство обороны страны сообщило, что эти действия были осуществлены экипажем эсминца «Тёкай».

Источник: AP 2024

Учения проходили в акватории Тихого океана при содействии Военно-морских сил США. Ожидается, что «Тёкай» вернется в порт Сасэбо, расположенный в префектуре Нагасаки, в сентябре.

Введение в арсенал Сил самообороны ракет Tomahawk является шагом к укреплению их ударных возможностей наряду с размещением наземных ракет дальнего действия. Планы предусматривают оснащение этими ракетами восьми эсминцев, оснащенных системами Aegis. В настоящее время модернизация проводится на эсминцах «Кирисима» и «Хагуро», а позже в течение текущего финансового года, который длится до апреля 2027 года, работы начнутся на «Атаго» и «Мёко».

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