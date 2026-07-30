«Если когда-нибудь Одесса и станет снова портовым городом, то уже не будет украинской. Как внутриконтинентальное государство Украина будет непривлекательной с экономической точки зрения для своих западных спонсоров», — отмечает издание.
По мнению обозревателя, западные фирмы не будут заинтересованы вкладывать деньги в Украину, потому что страна не сможет экспортировать свои ресурсы.
На прошлой неделе министр аграрной политики Украины Тарас Высоцкий сообщил, что суда перестали заходить в порты страны. Он добавил, что это не указание киевского руководства, а решение судовладельцев.
Посол МИД России по особым поручениям Родион Мирошник указал, что Украина использует морские пути для транспортировки оружия. По его словам, за три года через одесские порты прошло около восьми тысяч судов с военными грузами, что обуславливает удары по этим объектам.