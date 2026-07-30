Американист: Трамп занял выжидательную позицию по Украине

Ранее сообщалось, что Сенат США провел второе процедурное голосование по законопроекту Линдси Грэма*. Как сообщила пресс-служба верхней палаты Конгресса, документ наделяет президента США полномочиями вводить 100-процентные пошлины на импорт из стран, которые закупают у России нефть, газ и уран или содействуют обходу санкций. Кроме того, президент США получает право устанавливать тариф до 500% на товары из РФ.