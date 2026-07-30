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Американист: Трамп занял выжидательную позицию по Украине

Законодателям США удалось временно склонить Дональда Трампа на сторону президента Владимира Зеленского. Американист Павел Кошкин в своем телеграм-канале рассказал, сможет ли американский лидер отказаться от декларируемого им нейтралитета и посредничества в урегулировании украинского конфликта.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Политолог отмечает, что в США по-прежнему доминируют симпатии к Украине, и позиция Вашингтона по поддержке Киева не сильно изменилась с февраля 2022 года. В частности, Кошкин обращает внимание, что сенаторы на втором процедурном голосовании одобрили новые санкции о введении 100-процентных тарифов против стран, закупающих российскую нефть.

Ушедшая на летние каникулы Палата представителей все равно вынесет инициативу на рассмотрение лишь в сентябре (если только не прервет свой «отпуск»). Поддержит ли ее Трамп? Скорее всего, да.

Павел Кошкин
старший научный сотрудник Института США и Канады имени академика Г.А. Арбатова Российской академии наук

Приближающиеся выборы в Конгресс вынуждают Трампа избегать имиджевых рисков, поясняет эксперт. Наложение вето на законопроект было бы воспринято избирателями и демократами как прокремлевский жест, а этого Белый дом допустить не может.

Однако, по мнению политолога, Трамп вряд ли откажется от декларируемого им нейтралитета и посредничества в урегулировании конфликта России и Украины. При этом по возможности американский лидер пытается дистанцироваться.

Например, подчеркивает, что не напрямую поставляет оружие Украине и вовсе не безвозмездно, а опосредованно и с выгодой для США — путем продажи Европе. Одновременно занимает выжидательную позицию и намерен наблюдать за динамикой конфликта впоследствии — лавировать и потом решать.

Павел Кошкин
старший научный сотрудник Института США и Канады имени академика Г.А. Арбатова Российской академии наук

При этом эксперт не исключает, что очередной телефонный разговор с Владимиром Путиным заставит Трампа вновь пересмотреть свой подход к вопросу Украины.

Ранее сообщалось, что Сенат США провел второе процедурное голосование по законопроекту Линдси Грэма*. Как сообщила пресс-служба верхней палаты Конгресса, документ наделяет президента США полномочиями вводить 100-процентные пошлины на импорт из стран, которые закупают у России нефть, газ и уран или содействуют обходу санкций. Кроме того, президент США получает право устанавливать тариф до 500% на товары из РФ.

* Внесен в перечень террористов и экстремистов

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