Американист: Трамп занял выжидательную позицию по Украине

Политолог отмечает, что в США по-прежнему доминируют симпатии к Украине, и позиция Вашингтона по поддержке Киева не сильно изменилась с февраля 2022 года. В частности, Кошкин обращает внимание, что сенаторы на втором процедурном голосовании одобрили новые санкции о введении 100-процентных тарифов против стран, закупающих российскую нефть.
Ушедшая на летние каникулы Палата представителей все равно вынесет инициативу на рассмотрение лишь в сентябре (если только не прервет свой «отпуск»). Поддержит ли ее Трамп? Скорее всего, да.
Приближающиеся выборы в Конгресс вынуждают Трампа избегать имиджевых рисков, поясняет эксперт. Наложение вето на законопроект было бы воспринято избирателями и демократами как прокремлевский жест, а этого Белый дом допустить не может.
Однако, по мнению политолога, Трамп вряд ли откажется от декларируемого им нейтралитета и посредничества в урегулировании конфликта России и Украины. При этом по возможности американский лидер пытается дистанцироваться.
Например, подчеркивает, что не напрямую поставляет оружие Украине и вовсе не безвозмездно, а опосредованно и с выгодой для США — путем продажи Европе. Одновременно занимает выжидательную позицию и намерен наблюдать за динамикой конфликта впоследствии — лавировать и потом решать.
При этом эксперт не исключает, что очередной телефонный разговор с Владимиром Путиным заставит Трампа вновь пересмотреть свой подход к вопросу Украины.
Ранее сообщалось, что Сенат США провел второе процедурное голосование по законопроекту Линдси Грэма*. Как сообщила пресс-служба верхней палаты Конгресса, документ наделяет президента США полномочиями вводить 100-процентные пошлины на импорт из стран, которые закупают у России нефть, газ и уран или содействуют обходу санкций. Кроме того, президент США получает право устанавливать тариф до 500% на товары из РФ.
* Внесен в перечень террористов и экстремистов