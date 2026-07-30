Кандидаты на выборах в Госдуму в 2026 году: какие партии участвуют

Рассказываем, какие партии выдвинули кандидатов на выборах в Госдуму в 2026 году, кто возглавляет их списки, с какими программами они идут на голосование и какие требования закон предъявляет к будущим депутатам.
Список участвующих партий на выборах в Госдуму в 2026 году и их программы
Всего списки кандидатов на выборы в Госдуму IX созыва представили 11 политических партий. Среди них пять парламентских партий — «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия» и «Новые люди».
Также в кампании участвуют другие партии, такие как «Яблоко», «Родина», Российская партия пенсионеров за социальную справедливость, «Коммунисты России» и другие. Ниже — главное о них.
«Единая Россия»
«Единая Россия» — крупнейшая парламентская партия страны. По итогам выборов 2021 года она получила 49,82% голосов по федеральному округу и сохранила конституционное большинство в Государственной Думе VIII созыва.
Первый этап XXIII съезда «Единой России», на котором были выдвинуты кандидаты в Госдуму IX созыва, прошел 28 июня 2026 года. Всего партия выдвинула более 600 кандидатов. В списки вошли действующие депутаты, представители региональных властей и общественных организаций, а также участники боевых действий.
Федеральную пятерку возглавили:
- министр иностранных дел Сергей Лавров;
- мэр Москвы Сергей Собянин;
- уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова;
- военный корреспондент Евгений Поддубный;
- начальник Главного штаба «Юнармии» Владислав Головин.
Основой предвыборной платформы партии остается Народная программа. Среди ее направлений — социальная поддержка граждан, развитие экономики и инфраструктуры, здравоохранения и образования, поддержка семей с детьми и участников боевых действий. Подготовка обновленной версии программы продолжилась летом 2026 года.
КПРФ
Коммунистическая партия Российской Федерации — вторая по численности фракция Государственной Думы VIII созыва. На предыдущих думских выборах в 2021 году КПРФ получила 18,93% голосов по федеральному округу.
Съезд КПРФ по выдвижению кандидатов прошел 20 июня 2026 года. В федеральный список партия включила 336 кандидатов, 15 из которых вошли в общефедеральную часть. Первую тройку списка составили:
- председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов;
- глава Хакасии Валентин Коновалов;
- первый заместитель председателя ЦК КПРФ Юрий Афонин.
КПРФ традиционно выступает за усиление роли государства в экономике, национализацию стратегически важных отраслей, прогрессивную шкалу налогообложения, развитие промышленности и сельского хозяйства, повышение социальных расходов, поддержку образования и здравоохранения. В экономической части коммунисты противопоставляют свою программу действующей модели и предлагают расширение государственного планирования.
ЛДПР
ЛДПР участвует в думских выборах впервые после смерти основателя партии Владимира Жириновского. Партию возглавляет Леонид Слуцкий, избранный председателем ЛДПР в 2022 году.
Предвыборный съезд ЛДПР состоялся 23 июня. Партия утвердила федеральный список и кандидатов по одномандатным округам, а 30 июня первой из политических партий передала в ЦИК документы для заверения списков. В федеральную пятерку вошли:
- председатель ЛДПР Леонид Слуцкий;
- участник боевых действий Алексей Верещагин;
- заместитель руководителя центрального аппарата партии Мария Воропаева;
- депутат Госдумы Андрей Луговой;
- член Высшего совета ЛДПР Виктор Бут.
В своей политической программе ЛДПР делает акцент на демографии, развитии российских регионов, поддержке семей, повышении доходов населения, защите отечественных производителей и усилении роли государства в стратегических сферах.
«Новые люди»
Партия «Новые люди» впервые прошла в Государственную Думу в 2021 году, получив 5,32% голосов по федеральному округу. После объединения с «Партией роста» в 2024 году политическая сила продолжила деятельность под названием «Новые люди».
В 2026 году партия выдвинула 382 кандидата в депутаты Госдумы. Общефедеральную часть списка возглавили:
- председатель партии Алексей Нечаев;
- вице-спикер Государственной Думы Владислав Даванков;
- депутат Госдумы Сардана Авксентьева.
Основные темы партии связаны с развитием предпринимательства, снижением административного давления и избыточного регулирования, цифровизацией, поддержкой региональных инициатив и изменениями в системе государственного управления. Значительное внимание «Новые люди» уделяют интересам малого и среднего бизнеса и привлечению к политической деятельности новых кадров.
«Справедливая Россия»
«Справедливая Россия» входит в число пяти партий, представленных в Государственной Думе VIII созыва. В 2021 году список партии получил 7,46% голосов.
Предвыборный съезд партии состоялся 4 июля 2026 года. Делегаты выдвинули кандидатов в Госдуму и утвердили программу «Манифест справедливости. 10 целей партии».
В общефедеральную часть списка вошли четыре кандидата:
- председатель партии Сергей Миронов;
- заместитель председателя Госдумы Александр Бабаков;
- депутат Госдумы Марина Ким;
- участник боевых действий Олег Чернышев.
Федеральный список насчитывал 263 человека, из которых 259 были распределены по региональным группам. Еще 224 кандидата партия выдвинула по одномандатным округам.
В центре программы находятся социальные вопросы: доходы граждан, пенсионное обеспечение, жилищно-коммунальное хозяйство, доступность жилья, поддержка семей и государственное регулирование экономики. Партия традиционно выступает за усиление социальной функции государства и увеличение поддержки малообеспеченных граждан.
«Яблоко»
Российская объединенная демократическая партия «Яблоко» участвовала в выборах в Госдуму с момента создания российского парламента современного типа. В Государственной Думе VIII созыва партия не представлена: в 2021 году она получила 1,34% голосов.
Предвыборный съезд «Яблока» прошел 27 июня 2026 года. Первоначально партия выдвинула 275 кандидатов по федеральному списку и 137 кандидатов по одномандатным округам. В июле партия дополнительно выдвинула еще четырех одномандатников.
Общефедеральную часть списка составили семь кандидатов:
- Ярослав Щербаков;
- Дмитрий Анисимов;
- Яна Иванова;
- Виталий Исаков;
- Иван Большаков;
- Татьяна Шнейдер;
- Кирилл Гончаров.
Председатель партии Николай Рыбаков и председатель Федерального политического комитета Григорий Явлинский общефедеральный список не возглавили.
Партия выступает за прекращение огня и достижение мира дипломатическим путем, недопущение ядерной войны, защиту прав человека и демократическое развитие страны.
«Родина»
Партия «Родина» не имеет собственной фракции в Государственной Думе VIII созыва, однако ее председатель Алексей Журавлев был избран депутатом по одномандатному округу.
На выборах 2026 года партия вновь выдвинула федеральный список и кандидатов в одномандатных округах. Федеральную часть списка возглавил Алексей Журавлев. В списках также представлены участники боевых действий и региональные активисты партии.
Основные положения политической платформы «Родины» связаны с патриотической повесткой, поддержкой обороноспособности страны, промышленным развитием, социальной политикой, поддержкой семей и традиционных ценностей. При подготовке программы партия также заявляла о необходимости новой модели экономического развития и поддержки отечественного производства.
Российская партия пенсионеров за социальную справедливость
Российская партия пенсионеров за социальную справедливость не представлена отдельной фракцией в Государственной Думе VIII созыва. Ее основная политическая специализация связана с вопросами пенсионного обеспечения и социальной защиты.
Партия выдвинула федеральный список на выборах 2026 года и прошла процедуру его заверения. 28 июля ЦИК зарегистрировала список кандидатов Партии пенсионеров.
В программе партия традиционно уделяет внимание пенсионной системе, индексации выплат, доступности медицинской помощи, социальной защите пожилых граждан, рынку труда и поддержке людей старшего возраста.
При этом партия стремится расширять повестку за пределы вопросов, непосредственно связанных с пенсионерами, затрагивая темы экономики, семейной политики, здравоохранения и социальной справедливости.
«Коммунисты России»
Коммунистическая партия «Коммунисты России» — непарламентская партия, конкурирующая с КПРФ за часть избирателей левого политического спектра.
В 2026 году партия выдвинула федеральный список из 270 человек. К концу июля список прошел процедуру регистрации в Центральной избирательной комиссии.
«Коммунисты России» выступают за социалистическую модель развития, усиление государственного сектора экономики, национализацию ряда отраслей, повышение социальных гарантий и сохранение советского исторического наследия.
Несмотря на сходство названий и отдельные общие идеологические положения, «Коммунисты России» и КПРФ являются разными политическими партиями и участвуют в выборах самостоятельно.
Российская экологическая партия «Зеленые»
Российская экологическая партия «Зеленые» делает основной акцент на экологической политике, защите окружающей среды и рациональном использовании природных ресурсов.
Предвыборный съезд партии прошел 5 июля 2026 года. В федеральный список вошли 263 кандидата, еще 135 человек партия выдвинула по одномандатным округам.
Федеральную пятерку возглавили:
- депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Марина Шишкина;
- сопредседатель партии Александра Кудзагова;
- сопредседатель партии Руслан Хвостов;
- сопредседатель партии Андрей Нагибин;
- сопредседатель партии Сергей Шахматов.
Основу программы составляют экологическая модернизация экономики, охрана природных территорий и водных ресурсов, решение проблем отходов, экологическая безопасность и развитие «зеленых» технологий. Представители партии рассматривают экологические вопросы не только как природоохранную, но и как экономическую и социальную проблему.
Партия прямой демократии
Партия прямой демократии была создана в 2020 году. Одним из основных элементов ее политической платформы является расширение возможностей непосредственного участия граждан в принятии государственных решений с помощью современных цифровых технологий.
Съезд партии прошел 3 июля 2026 года. Федеральный список включал около 240 кандидатов, распределенных по 40 региональным группам.
Программа партии связана с цифровизацией государственного управления, развитием механизмов прямой демократии и использованием технологий для взаимодействия граждан с государством.
Кто может стать кандидатом на выборах в Госдуму в России
Требования к кандидатам устанавливают Конституция России и федеральное законодательство о выборах депутатов Государственной Думы. Согласно им, депутатом Государственной Думы может быть избран гражданин Российской Федерации, достигший 21 года и имеющий право участвовать в выборах.
При этом законодательство предусматривает ряд ограничений. В частности, депутатом Госдумы не может быть человек, имеющий гражданство иностранного государства либо вид на жительство или другой документ, дающий право на постоянное проживание за рубежом.
Ограничения предусмотрены и для граждан с определенными судимостями. В зависимости от категории преступления запрет на участие в выборах может действовать как во время судимости, так и в течение установленного законом срока после ее погашения или снятия.
Кандидат также должен соблюдать требования законодательства к иностранным счетам и финансовым инструментам. К моменту, установленному законом, необходимо закрыть счета и вклады в иностранных банках за пределами России и прекратить хранение там денежных средств и ценностей, если соответствующие ограничения распространяются на кандидата.
Членство в политической партии не является обязательным условием для избрания депутатом. Партия вправе включать в свои списки беспартийных граждан. Кроме того, в одномандатном округе кандидат может участвовать в выборах в порядке самовыдвижения.
Порядок выдвижения и регистрации кандидатов на выборах в Госдуму
Само появление фамилии политика в решении партийного съезда еще не означает, что он стал зарегистрированным кандидатом. Избирательное законодательство предусматривает несколько последовательных этапов.
1. Выдвижение
Политические партии выдвигают кандидатов на съездах. Партия может сформировать федеральный список для участия в распределении 225 депутатских мандатов, а также выдвинуть кандидатов в одномандатных округах.
Гражданин также может самостоятельно выдвинуть свою кандидатуру в одномандатном округе при соблюдении установленных законом условий.
2. Представление документов
После выдвижения партия представляет документы в Центральную избирательную комиссию. Для федерального списка требуется решение партийного съезда, сведения о кандидатах и другие предусмотренные законодательством документы.
Одномандатники взаимодействуют с соответствующими избирательными комиссиями в порядке, установленном законом.
3. Заверение списков
ЦИК проверяет представленные партиями документы и принимает решение о заверении федерального списка и списка кандидатов по одномандатным округам.
Заверение не следует путать с регистрацией. На этой стадии комиссия подтверждает, что представленные документы позволяют перейти к следующим процедурам избирательной кампании.
В 2026 году ЦИК завершила этап заверения партийных списков 18 июля. Списки были заверены у всех 11 партий, участвующих в федеральной кампании.
4. Сбор подписей, если он необходим
Закон предусматривает случаи, когда партии и кандидаты должны подтвердить поддержку избирателей путем сбора подписей.
При этом ряд партий освобожден от этого требования на основании результатов предыдущих выборов и наличия представительства, предусмотренного законодательством. Перед кампанией 2026 года ЦИК определила перечень политических партий, которые могут выдвигать федеральные списки без сбора подписей — ими оказались все одиннадцать объединений.
Для самовыдвиженцев в одномандатных округах сбор подписей остается одним из основных условий регистрации.
5. Регистрация
После получения необходимых документов избирательная комиссия проверяет сведения и принимает решение о регистрации либо об отказе в ней. Только после прохождения этой процедуры список или отдельный кандидат приобретает статус зарегистрированного участника выборов.
6. Предвыборная агитация
После регистрации кандидаты и партии участвуют в предвыборной кампании в соответствии с требованиями законодательства. Они могут проводить агитационные мероприятия, распространять материалы, участвовать в дебатах и использовать предоставленное законом эфирное время.
Финансирование агитации производится через избирательные фонды. Закон устанавливает требования к источникам поступления средств и их расходованию.
Вопросы и ответы
Ниже — ответы на частые вопросы по теме.
Когда пройдут выборы в Государственную Думу в 2026 году?
Голосование пройдет в течение трех дней — с 18 по 20 сентября 2026 года. Основным днем голосования считается последний день — 20 сентября.
Сколько депутатов выберут?
Государственная Дума состоит из 450 депутатов. Половина — 225 человек — избирается по федеральному округу пропорционально результатам партий. Еще 225 депутатов избираются в одномандатных округах.
Чем федеральный список отличается от одномандатных кандидатов?
В федеральном округе избиратель голосует за политическую партию, а депутатские места распределяются между партиями с учетом полученных ими результатов. В одномандатном округе избиратель выбирает конкретного кандидата. Побеждает кандидат, получивший наибольшее число голосов.
Поэтому избиратель получает два голоса: один — за федеральный список партии, второй — за кандидата в своем одномандатном округе.
Какой процент нужно набрать партии, чтобы попасть в Госдуму?
Для участия в распределении депутатских мандатов по федеральному округу партия в общем случае должна получить не менее 5% голосов избирателей, принявших участие в голосовании.
Может ли беспартийный человек стать депутатом Госдумы?
Да. Для избрания депутатом членство в политической партии не требуется. Беспартийного кандидата может выдвинуть политическая партия, кроме того, гражданин вправе баллотироваться по одномандатному округу как самовыдвиженец при соблюдении требований закона.