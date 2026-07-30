Кем была любовница серийного убийцы Чикатило

Конечно, Валентина к тому моменту давно с ним рассталась. Она даже не догадывалась, что встречается с кровожадным душегубом. Эта тайна открылась ей лишь в момент, когда следователи пригласили её на очную ставку с задержанным Чикатило. Это была настоящая душевная травма: до конца своих дней Валентина прожила с гнетущим чувством вины, считая себя невольной соучастницей гибели сестры.