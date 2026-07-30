Глава МВД Латвии призвал сограждан не посещать Белоруссию

Его слова передаёт пресс-служба министерства.
«Если кто-либо планирует поездку в Белоруссию или уже находится там, мы настоятельно призываем его как можно скорее покинуть страну. В условиях гибридной войны мы не можем предсказать, как будет развиваться ситуация, поэтому всем следует прислушаться к предупреждениям государственных учреждений и воздержаться от поездок в Белоруссию», — подчеркнул Домбрава.
Ранее портал Delfi сообщил, что власти Латвии планируют запретить импорт ряда товаров из России и Белоруссии.
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