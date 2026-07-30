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Глава МВД Латвии призвал сограждан не посещать Белоруссию

Глава латвийского МВД Янис Домбрава призвал сограждан отказаться от поездок в Белоруссию.

Его слова передаёт пресс-служба министерства.

«Если кто-либо планирует поездку в Белоруссию или уже находится там, мы настоятельно призываем его как можно скорее покинуть страну. В условиях гибридной войны мы не можем предсказать, как будет развиваться ситуация, поэтому всем следует прислушаться к предупреждениям государственных учреждений и воздержаться от поездок в Белоруссию», — подчеркнул Домбрава.

Ранее портал Delfi сообщил, что власти Латвии планируют запретить импорт ряда товаров из России и Белоруссии.

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