Глава МВД Латвии призвал сограждан не посещать Белоруссию

«Если кто-либо планирует поездку в Белоруссию или уже находится там, мы настоятельно призываем его как можно скорее покинуть страну. В условиях гибридной войны мы не можем предсказать, как будет развиваться ситуация, поэтому всем следует прислушаться к предупреждениям государственных учреждений и воздержаться от поездок в Белоруссию», — подчеркнул Домбрава.