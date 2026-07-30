Александр Лукашенко сказал спасибо Владимиру Путину и Дональду Трампу за эти публичные заявления

«Спасибо Дональду Трампу. Он более открытый политик, чрезмерно открытый. Мы теперь поняли, что за политика (у США к другим странам. — Ред). Теперь вы понимаете, что от нас хотели? Нефть, деньги… Бомбим, если нет нефти. Он открыто говорит, что Венесуэла ему сто лет не нужна — нужна нефть».