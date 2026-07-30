Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал спасибо Владимиру Путину и Дональду Трампу за эти публичные заявления. Слова главы республики приводит БелТА.
Рассуждая о том, что Беларусь в свое время могла перейти к рыночной экономике, Лукашенко отметил: такой путь для страны был неприемлем.
«Мы не американцы, которые навязывали нам рынок. Мы, как они, не печатаем деньги, доллары, которые завтра нужны будут во всем мире. Их преимущества вы знаете: на войне, еще на чем-то они получили определенный эффект», — сказал Лукашенко.
Также президент Беларуси заявил:
Лукашенко добавил, что понимал эту позицию давно, но «публично не мог говорить». А вот мудрой и рассудительной моделью развития государства он назвал путь Китая, где коммунистическую партию не развалили, а развивали. Как и систему управления КНР.
«Насколько умно китайцы поступили. Нам надо изучать этот опыт, он же результат дает», — сказал Лукашенко, добавив: то, что белорусы не отказались от советского прошлого, со временем видится правильным решением.
«Спасибо президенту России, который уже публично начинает говорить: “Молодцы белорусы, они ничего не разрушили, они сохранили, в отличие от нас, россиян, богатой страны”. Я это очень ценю, для меня это хорошая оценка».
Также Александр Лукашенко, что решение отправлять недобросовестных работников в армию — не издевательство над людьми. Еще он сказал, о чем будет говорить тысячу раз, хотя из-за границы вякают.