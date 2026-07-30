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Лукашенко рассказал, почему Беларусь не пошла по пути Запада

МИНСК, 30 июл — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко поблагодарил американского лидера Дональда Трампа за откровенность в вопросах внешней политики США, сообщили в пресс-службе главы государства.

Источник: Пресс-служба президента Беларуси

Такое заявление Лукашенко сделал во время рабочей поездки в Брест. Он напомнил, что после распада СССР его критиковали за отказ полностью переходить к рыночной экономике по западной модели.

По словам президента, для Беларуси такой путь был неприемлем, поскольку страна не обладала теми преимуществами, которыми располагают США.

«Спасибо Дональду Трампу. Он более открытый политик, чрезмерно открытый. Мы теперь поняли, что за политика у США по отношению к другим странам. Теперь вы понимаете, что от нас хотели? Нефть, деньги… Бомбим, если нет нефти», — сказал глава государства.

В качестве примера успешной модели государственного развития Лукашенко привел Китай. По его мнению, власти КНР не стали разрушать существующую систему управления, а сохранили и развили ее.

Белорусский лидер также отметил роль председателя КНР Си Цзиньпина, который, по его словам, сумел объединить опыт прошлого с современными подходами.

«Насколько умно китайцы поступили. Нам надо изучать этот опыт, он же результат дает», — подчеркнул Лукашенко.

Глава государства добавил, что Беларусь поступила правильно, сохранив многое из советского наследия. Он подчеркнул, что высоко ценит слова президента России Владимира Путина, который положительно оценил решение Беларуси сохранить промышленный и экономический потенциал, доставшийся стране после Советского Союза.

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