Лукашенко рассказал, почему Беларусь не пошла по пути Запада

«Спасибо Дональду Трампу. Он более открытый политик, чрезмерно открытый. Мы теперь поняли, что за политика у США по отношению к другим странам. Теперь вы понимаете, что от нас хотели? Нефть, деньги… Бомбим, если нет нефти», — сказал глава государства.