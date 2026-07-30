Коц оценил, почему присутствие войск США стало угрозой для Ближнего Востока

Растущая эскалация между США и Ираном наглядно демонстрирует, что американское военное присутствие на Ближнем Востоке превратилось из фактора сдерживания в источник прямой угрозы для стран региона. К такому выводу пришел военный корреспондент Александр Коц, анализируя очередной обмен ударами между Вашингтоном и Тегераном.
Комментируя атаки Пентагона по иранской территории, военкор обратил внимание, что применение боевого ИИ при планировании операций приводит к ударам по гражданской инфраструктуре и гибели мирных жителей, включая детей.
Главный вывод, который делает Александр Коц, касается изменения настроений в самом регионе. Странам Ближнего Востока начинает надоедать бесконечный «ракетно-дроновый пинг-понг». Американские военные объекты на чужой территории эксперт сравнил с «огромной неоновой вывеской “Стрелять сюда”.
Резюмируя военкор приводит пример Иордании, где сотни общественных и политических деятелей уже требуют вывода войск США, осознав, что американское присутствие не гарантирует безопасность государства, а совсем наоборот — ставит под удар его стабильность и экономику.