Коц оценил, почему присутствие войск США стало угрозой для Ближнего Востока

В ходе эскалации между США и Ираном Пентагон мог потерять три истребителя F-35 на сумму полмиллиарда долларов. Военкор Александр Коц отметил, что ответные шаги Тегерана вскрыли уязвимость американских сил, а страны региона устали от обмена ударами с использованием дронов и ракет.