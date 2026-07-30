NBC: Трамп разочарован отсутствием прогресса по Ирану и разногласиями в своей команде

Американский канал NBC News сообщает, что на прошлой неделе Трамп вышел из себя и повысил голос на своих помощников из-за неспособности достичь того, что один из чиновников назвал «окончательным решением» конфликта в Иране. Позже пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт опровергла, что в ходе встречи Трамп был раздражен.
Тем не менее официальные лица утверждают, что, хотя на публике президент сохраняет уверенность, ни Трамп, ни его ближайшее окружение не удовлетворены текущей ситуацией на Ближнем Востоке.
Президент в отчаянии. Не думаю, что он предполагал, что будет так сложно заставить иранцев согласиться на сделку.
По словам собеседника, у администрации Трампа нет четкой стратегии относительно того, что нужно делать для урегулирования конфликта и сколько времени это займет. Он подчеркнул, что в Белом доме не рассчитывали, что это будет «долгая и затяжная война».
Кроме того, представитель администрации сообщил NBC, что в команде Трампа возникли разногласия по поводу дальнейших действий. Он подчеркнул, что за пять месяцев «единства так и не появилось».
Мы одержали ряд тактических побед. Но нас ждет стратегическое поражение, если мы не выработаем четкую политику и не решим, куда двигаться дальше.