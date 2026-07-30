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МИД назвал атаку дронов ВСУ на суда у терминала КТК терроризмом

Украинские беспилотники атаковали нефтяные танкеры вблизи морского терминала Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Новороссийске, что классифицируется как террористическая акция. Об этом 30 июля объявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Источник: Reuters

«В ночь на 30 июля киевский режим в очередной раз предпринял действия террористического характера в отношении нефтяных танкеров в районе морского терминала Каспийского трубопроводного консорциума в Новороссийске», — цитирует ее заявление сайт МИД.

Захарова сообщила, что удары были направлены на суда под иностранными флагами с международными экипажами, зафрахтованные зарубежными компаниями. В числе грузоотправителей числится компания «Тенгизшевройл», связанная с американской корпорацией «Шеврон». По мнению Захаровой, нападения на гражданскую энергетику в Черном море продолжаются, невзирая на заявления государств, которых Украина называет партнерами, что их экономические интересы (Казахстана и США) пострадали от действий украинского президента Владимира Зеленского.

Она также заявила, что глава киевского режима утратил международную правосубъектность и не способен к соглашениям, стремясь вовлечь больше стран в свои террористические планы и расширить конфликт. Захарова выразила надежду, что США и международные организации, включая ООН, оценят его действия и предпримут соответствующие меры.

В ночь происшествия беспилотники ВСУ атаковали два танкера неподалеку от терминала КТК, вызвав пожар, который был быстро потушен. Ни сотрудники, ни подрядчики не пострадали, утечки нефти не произошло. В шести морских милях от этого места атаковали еще один танкер под флагом Острова Мэн. В КТК отметили, что такие действия игнорируют призывы Казахстана и других акционеров консорциума, включая США, к неприменению силы против международной энергетической инфраструктуры.

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