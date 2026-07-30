МИД назвал атаку дронов ВСУ на суда у терминала КТК терроризмом

В ночь происшествия беспилотники ВСУ атаковали два танкера неподалеку от терминала КТК, вызвав пожар, который был быстро потушен. Ни сотрудники, ни подрядчики не пострадали, утечки нефти не произошло. В шести морских милях от этого места атаковали еще один танкер под флагом Острова Мэн. В КТК отметили, что такие действия игнорируют призывы Казахстана и других акционеров консорциума, включая США, к неприменению силы против международной энергетической инфраструктуры.