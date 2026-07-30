Иран потребовал осудить атаку Киева на судно в Каспийском море

Иранские власти призвали специализированное учреждение ООН признать нападение на их судно «серьезной угрозой морской безопасности, коммерческому судоходству и безопасности моряков». В заявлении подчеркивается: «Исламская Республика Иран оставляет за собой право на ответные действия в соответствии с международным правом. Украина должна полностью нести международную ответственность за этот незаконный акт».
25 июля Министерство иностранных дел Ирана заявило, что Украина атаковала иранское торговое судно в Каспийском море, находившееся в территориальных водах России, что привело к гибели члена экипажа. Позже министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи отметил в разговоре с украинским коллегой Андреем Сибигой необходимость компенсации Киеву за причиненный ущерб иранскому судну.