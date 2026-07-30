В Совфеде ответили Пашиняну после заявления о «начале конца» ЕАЭС

«Иногда, к сожалению для нас и для самого Пашиняна, он делает чрезмерно эмоциональные, энергичные заявления, о которых потом, наверное, ему приходится самому жалеть. В любом случае жизнь состоит не из одних заявлений, поэтому мы должны к этому относиться спокойно», — сказал сенатор.