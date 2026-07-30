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В Совфеде ответили Пашиняну после заявления о «начале конца» ЕАЭС

Глава комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин прокомментировал высказывание Никола Пашиняна о «начале конца» ЕАЭС. Российский сенатор назвал слова армянского премьера чрезмерно эмоциональными и призвал реагировать на них спокойно.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

К заявлениям премьер-министра Армении Никола Пашиняна о «начале конца» Евразийского экономического союза (ЕАЭС) следует относиться спокойно, так как они носят эмоциональный характер. Об этом сообщил «Газете.Ru» председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

«Иногда, к сожалению для нас и для самого Пашиняна, он делает чрезмерно эмоциональные, энергичные заявления, о которых потом, наверное, ему приходится самому жалеть. В любом случае жизнь состоит не из одних заявлений, поэтому мы должны к этому относиться спокойно», — сказал сенатор.

Ранее глава армянского правительства выступил с критической оценкой перспектив развития ЕАЭС, заявив о возможных кризисных тенденциях внутри интеграционного объединения.

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