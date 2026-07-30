Юристы раскрыли, грозит ли наказанием Premium подписка в Telegram

При этом Гривцов назвал возможные риски «не самыми существенными» и привел в доказательство своих слов ситуацию с Meta (признана экстремистской организацией и запрещена на территории России). По его словам, несмотря на включение компании в перечень, случаи каких-либо негативных последствий для пользователей носят единичный характер и сопряжены с финансированием Instagram и Facebook (обе принадлежат компании Meta), например, путем покупки рекламы.