Юристы раскрыли, грозит ли наказанием Premium подписка в Telegram

С юридической точки зрения, пока мессенджер Telegram не признан экстремистской организацией, наказания за Premium подписку, подарки и отправления сообщений за «звездочки» не предусмотрено. Об этом РБК рассказала юрист Анна Бердникова.
При этом юрист отметила, что в случае, если с помощью «звездочек» будет оплачено сообщение напрямую Дурову, попавшему в перечень Росфинмониторинга, то это будет расцениваться как финансирование экстремизма.
Адвокат, партнер адвокатского бюро «Корвус» Андрей Гривцов, в свою очередь, отметил, что включение Дурова в перечень террористов и экстремистов не означает признание экстремистским самого мессенджера Telegram.
«Поэтому, на мой взгляд, сейчас для пользователей ничего не меняется. Определенные риски могут возникнуть, если будет признана экстремистской сама организация, осуществляющая предоставление услуг мессенджера», — сказал он.
При этом Гривцов назвал возможные риски «не самыми существенными» и привел в доказательство своих слов ситуацию с Meta (признана экстремистской организацией и запрещена на территории России). По его словам, несмотря на включение компании в перечень, случаи каких-либо негативных последствий для пользователей носят единичный характер и сопряжены с финансированием Instagram и Facebook (обе принадлежат компании Meta), например, путем покупки рекламы.
Также эксперт рассказал и о возможных рисках для бизнеса. Он отметил, что они появятся лишь в случае признании экстремистской самой организации. В случае сотрудничества с Telegram, если мессенджер признают экстремистским, бизнесменам грозит уголовная ответственность за возможное финансирование экстремистской деятельности.
Кроме того, он подтвердил, что перевод средств на счета Павла Дурова может считаться финансированием терроризма.
Павел Дуров — основатель соцсети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram. В 2014 году он сообщил, что покинул Россию и не планирует возвращаться. В настоящее время бизнесмен имеет гражданства четырех стран — России, Сент-Китс и Невис, Франции и ОАЭ.
Юрист Игорь Семеновский также отметил, что Росфинмониторинг внес в перечень непосредственно Дурова, а не платформу Telegram. Он указал, что за перевод денег на счет основателя мессенджера может грозить лишение свободы на срок от 8 до 15 лет, либо пожизненное лишение свободы.
При этом он подчеркнул, что наказание за сообщение также может грозить, если это бизнес-переписка, например, об улучшении сервиса и прибыли. Однако если сообщение гласит: «Привет, как дела?» — наказание не последует.
Говоря о репостах с канала Дурова, Семеновский указал, что делать этого нельзя, «потому что это будет распространение информации о содействии террористической деятельности», и это будет квалифицировано «может быть, как пособничество и распространение информации, являющейся экстремистской».
Накануне, 29 июля, ФСБ заявила, что Дуров был объявлен в международный розыск по делу о содействии терроризму (ч. 1.1 ст. 205.1 УК). В качестве обоснования этого решения ведомство указало, что администрация Telegram не удаляет «многочисленные каналы, чаты и боты», которые активно используют украинские спецслужбы для подготовки и координации диверсий и терактов, массовых убийств, кибермошенничества.
В тот же день Дуров сменил картинку в своем личном профиле на фотографию, где он предстал в клишированном образе боевика ИГ («Исламского государства», признано в России террористическим и запрещено).
Эксперты в эфире Радио РБК отмечали, что предъявленное Дурову обвинение не распространяется на сам Telegram или пользователей мессенджера. Как указывал ведущий юрист практики «Цифровое IT-право» юридической компании «Лемчик, Крупский и партнеры» Андрей Аксенов, в соответствии с законодательством «прямой связи между уголовным делом против основателя платформы и статусом самой платформы нет».
Если же претензии распространятся и на сервис, могут быть два варианта развития событий: ему присвоят статус либо нежелательной, либо экстремистской организации, допустил эксперт. Похожую точку зрения выразил управляющий партнер коллегии медиаюристов Федор Кравченко.
Зампред комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов рекомендовал россиянам воздержаться от любых финансовых операций через Telegram до получения официальных разъяснений от Роскомнадзора и ФСБ. В эфире Радио РБК парламентарий выразил надежду, что «руководство компании Telegram примет единственно правильное решение и выполнит действующее российское законодательство» для того, чтобы платформа работала в стране без ограничений.
В марте пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Telegram должен выполнить российские законы и «быть на гибком контакте» с властями, чтобы избежать блокировки. Он отмечал, что Москва продолжает контактировать с руководством мессенджера по восстановлению доступа к нему, но со стороны представителей платформы «пока большой активности нет».
Сегодня, 30 июля, основателя Telegram внесли в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
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