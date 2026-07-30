В Эстонии не увидели криминала в торговле местами в очереди у КПП «Нарва»

По его словам, очередь у КПП формируется стихийно, и специальных правил ее регулирования не существует. Полиция следит за порядком и вмешивается только в случае конфликтов. При этом в ведомстве подчеркнули, что проверяют любую информацию, которая может указывать на организованную преступность, однако подтверждений этому пока нет.