В Эстонии не увидели криминала в торговле местами в очереди у КПП «Нарва»

Министерство внутренних дел Эстонии не нашло подтверждений тому, что продажа мест в пешеходной очереди на границе с Россией в Нарве связана с организованной преступностью. Об этом сообщил глава ведомства Игорь Таро, передает ERR.
По его словам, очередь у КПП формируется стихийно, и специальных правил ее регулирования не существует. Полиция следит за порядком и вмешивается только в случае конфликтов. При этом в ведомстве подчеркнули, что проверяют любую информацию, которая может указывать на организованную преступность, однако подтверждений этому пока нет.
По данным полиции, в 2025 году поступило 46 сообщений о продаже мест в очереди у нарвского КПП, в 2026-м — 16. За два года зафиксировано семь сообщений о возможных правонарушениях, включая кражи, телесные повреждения и употребление алкоголя. Однако по фактам продажи мест в очереди дела не возбуждались — все ситуации разрешались на месте.
С 15 июня Эстония сократила время работы пограничного и таможенного пункта «Нарва-1» на четыре часа. Теперь пешеходный переход через границу работает ежедневно с 7:00 и до 19:00 вместо 23:00 мск. При этом российский пункт пропуска «Ивангород» продолжает работать круглосуточно.
Как сообщал портал Delfi, в конце июня на пограничном пункте в Нарве наблюдались длинные очереди — сотни людей пытались пересечь границу с Россией. По словам очевидцев, в часы пик у погранперехода скапливалось до 500 человек, а время ожидания достигало 12−16 часов.
Ранее министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро сообщал, что ускорить прохождение границы в Нарве пока невозможно, а прежний режим работы погранпунктов восстановится только после окончания конфликта на Украине.
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