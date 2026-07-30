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Туск: следующие 100 дней будут решающими для конфликта на Украине

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что ближайшие 100 дней могут стать решающими в конфликте на Украине. По его словам, шансы сторон на достижение своих целей сейчас примерно равны, и многое будет зависеть от внешних факторов, в том числе от решений руководства США.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что ближайшие 100 дней могут стать решающими в конфликте на Украине. По его словам, шансы сторон на достижение своих целей сейчас примерно равны, и многое будет зависеть от внешних факторов, в том числе от решений руководства США.

Господин Туск отметил, что значительную роль играют и представители частного бизнеса, приведя в пример Илона Маска и его спутниковые системы связи Starlink, которые влияют на информационные потоки в регионе. Он подчеркнул, что Польша приложит максимум усилий, чтобы оказать Украине всю необходимую помощь, включая дополнительные пакеты военной поддержки, в том числе ракеты для комплексов Patriot.

Польский премьер также выразил критическое отношение к формату «евротройки» (Франция, Германия, Великобритания), лидеры которой выступают за скорейшее начало мирных переговоров с Россией. «Любые соглашения, в которых Польша не участвует, не являются обязательными для Польши», — отметил господин Туск, добавив, что ряд европейских союзников разделяют его позицию.

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