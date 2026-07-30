Туск: следующие 100 дней будут решающими для конфликта на Украине

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что ближайшие 100 дней могут стать решающими в конфликте на Украине. По его словам, шансы сторон на достижение своих целей сейчас примерно равны, и многое будет зависеть от внешних факторов, в том числе от решений руководства США.