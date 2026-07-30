Захарова: Россия осуждает все удары ВСУ по территории Запорожской АЭС

Россия осуждает абсолютно все удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по территории Запорожской АЭС (ЗАЭС). Такое заявление сделала официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.
По ее словам, подобные атаки могут привести к экологической катастрофе. И киевскому режиму прекрасно об этом известно. Однако армия Украины продолжает бить по ЗАЭС, тем самым добиваясь масштабного ЧП.
Ранее глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси заявлял, что возле территории Запорожской АЭС наблюдается усиление военной активности.
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