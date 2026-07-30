Поддержка со стороны западных спонсоров внушает главе киевского режима Владимиру Зеленскому и его приближенным ложное ощущение безнаказанности за свои действия. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
Дипломат подчеркнула, что поддержка Запада провоцирует Зеленского на новые опасные авантюры, направленные против России. Захарова также указала, что атаки ВСУ по Запорожской АЭС и Энергодару были бы невозможны без политического содействия западных стран.
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