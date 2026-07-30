В Подмосковье парень спалил кабину электрички ради видео

«В дежурную часть линейного управления МВД России на станции Москва-Ярославская УТ МВД России по ЦФО поступило сообщение о возгорании в головном вагоне электропоезда, находившегося на стоянке… Слаженная работа сотрудников УТ МВД России по ЦФО позволила в кратчайшие сроки раскрыть преступление и задержать злоумышленника в тот же день. Им оказался ранее судимый безработный житель подмосковного Ногинска 1997 года рождения», — говорится в сообщении ведомства.