В Подмосковье парень спалил кабину электрички ради видео

Транспортные полицейские задержали жителя Подмосковья, который проник в кабину электропоезда на станции Монино, устроил там поджог и снимал происходящее на мобильный телефон. Злоумышленник уже дал признательные показания и отправлен под стражу. Об этом сообщили в Управлении на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.
«В дежурную часть линейного управления МВД России на станции Москва-Ярославская УТ МВД России по ЦФО поступило сообщение о возгорании в головном вагоне электропоезда, находившегося на стоянке… Слаженная работа сотрудников УТ МВД России по ЦФО позволила в кратчайшие сроки раскрыть преступление и задержать злоумышленника в тот же день. Им оказался ранее судимый безработный житель подмосковного Ногинска 1997 года рождения», — говорится в сообщении ведомства.
По данным правоохранителей, фигурант взломал дверь кабины с помощью арматуры, облил внутренние помещения горючим и поджег зажигалкой, фиксируя свои действия на камеру телефона. Благодаря оперативной работе пожарных и силовиков возгорание быстро ликвидировали, избежав жертв и коллапса на железной дороге.
В ходе дальнейшего разбирательства выяснилось, что задержанный причастен и к другим преступлениям.
«Помимо этого, сыщики установили причастность злоумышленника к серии хищений мобильных телефонов, совершенных в электропоездах на перегоне между станциями Монино и Мытищи. По данным эпизодам возобновлено предварительное расследование», — уточнили в транспортной полиции.
В настоящее время Мещанский районный суд города Москвы избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу.
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