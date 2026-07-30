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Трампа заподозрили во внезапной «газовой атаке» на похоронах Грэма*

Пользователи соцсетей обсуждают неловкий момент с участием президента США Дональда Трампа на церемонии прощания с сенатором Линдси Грэмом*. В Сети предположили, что американский лидер мог испортить воздух прямо во время службы.

На завирусившихся кадрах Трамп немного меняет положение в кресле, после чего сидящий за ним мужчина резко морщится и меняется в лице. Как пишет The News, именно реакция неизвестного гостя стала поводом для многочисленных шуток и мемов.

Разумеется, установить по видеозаписи, действительно ли президент США напердел на похоронах, невозможно. Никакого отчётливого звука на записи нет, а выражение лица мужчины могло измениться по совершенно другой причине. Поэтому пока это исключительно версия пользователей соцсетей.

Церемония прощания с Грэмом* прошла 28 июля в Вашингтонском национальном соборе. Как сообщало агентство AP, на ней присутствовали американские политики и зарубежные лидеры, а Трамп выступил с прощальной речью в память о своём многолетнем соратнике.

К слову, это был не единственный момент с участием Трампа, который разошёлся в Сети после церемонии. Пользователи также решили, что президент мог задремать во время службы, однако в Белом доме заявили журналу People, что он лишь закрыл глаза, размышляя о потере друга.

Ранее на церемонии прощания с сенатором Линдси Грэмом* внимание присутствующих привлёк вице-президент США Джей Ди Вэнс. Он подошёл к гробу, накрытому государственным флагом, и несколько раз коснулся его ладонью. Этот жест стал финальным прощанием политика.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

*Внесён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

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