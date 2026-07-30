Захарова: атаки Киева на ЗАЭС невозможны без помощи Запада

На сайте МИД в комментарии Захаровой отмечается, что под удары Киева попадают не только сама электростанция, но и город энергетиков Энергодар.
«Подобные действия киевского режима были бы невозможны, если бы не имела место постоянная политическая поддержка, оказываемая ему странами Запада. Именно она внушает Зеленскому и его окружению ложную надежду на безнаказанность и провоцирует на новые опаснейшие авантюры», — подчеркнула Захарова.
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