Захарова назвала чудовищной ерундой очередной фейк про «подготовку выездных виз»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала чудовищной ерундой в очередной раз появившиеся в СМИ-иноанентах данные о якобы подготовке введения выездных виз в нашей стране. Об этом дипломат заявила в интервью блогеру Павлу Костину. Она подчеркнула, что, начиная с 2014 года, такие фейки появляются регулярно.