Клишас оценил риски для пользователей Telegram из-за статуса Дурова

Для пользователей Telegram ничего не поменяется после внесения его основателя Павла Дурова в перечень террористов, сообщил РБК глава комитета по конституционному законодательству и госстроительству Совета Федерации Андрей Клишас.
«Претензии сформулированы к Дурову, новых требований к Telegram нет, поэтому ни для Telegram, ни для пользователей ничего не изменилось», — пояснил сенатор (на вопросы РБК он отвечал в Telegram). Он добавил, что платформа должна соблюдать законодательство России.
В марте в Кремле утверждали, что помимо выполнения положений российского законодательства Telegram должен «быть на гибком контакте» с властями.
Такую же позицию о последствиях для пользователей Telegram озвучил и Росфинмониторинг — в службе сообщили, что ограничения, которые будут наложены на Дурова после внесения его в реестр, не распространяются на Telegram как юридическое лицо.
О том, что Павла Дурова внесли в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга, стало известно 30 июля. Днем ранее ФСБ сообщила, что основателю Telegram предъявлено обвинение в содействии терроризму и служба намеревается объявить его в международный розыск. Там объяснили это тем, что Telegram не удаляет каналы, чаты и боты, которые используют украинские спецслужбы для подготовки терактов и диверсий. В частности, в ФСБ обратили внимание на чат-бот «Дайвинчик/Leo», популярный у молодежи для знакомств и поиска друзей. Его используют для вовлечения в преступную деятельность молодежи, объяснила ФСБ.
Зампред комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов рекомендовал россиянам пока не совершать платежи внутри экосистемы Telegram до получения официальных разъяснений от Роскомнадзора и ФСБ.
Опрошенные Радио РБК юристы утверждали, что прямой связи между уголовным делом против основателя Telegram и статусом самой платформы нет. Если же ей присвоят статус нежелательной или экстремистской организации, то пользователи не смогут больше финансово взаимодействовать с платформой, то есть покупать премиум-аккаунты, звезды, стикерпаки, говорил ведущий юрист практики «цифровое IT-право» юридической компании «Лемчик, Крупский и партнеры» Андрей Аксенов.