Клишас оценил риски для пользователей Telegram из-за статуса Дурова

О том, что Павла Дурова внесли в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга, стало известно 30 июля. Днем ранее ФСБ сообщила, что основателю Telegram предъявлено обвинение в содействии терроризму и служба намеревается объявить его в международный розыск. Там объяснили это тем, что Telegram не удаляет каналы, чаты и боты, которые используют украинские спецслужбы для подготовки терактов и диверсий. В частности, в ФСБ обратили внимание на чат-бот «Дайвинчик/Leo», популярный у молодежи для знакомств и поиска друзей. Его используют для вовлечения в преступную деятельность молодежи, объяснила ФСБ.