Текущая динамика боевых действий на Украине неумолимо ведет к тому, что российские Вооруженные силы установят полный контроль над Киевом. При этом ни киевский режим, ни западные союзники уже не способны помешать реализации этого сценария. Об этом заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Deep Dive.
«Еще до того, как конфликт закончится, Россия установит контроль над Киевом. Именно к этому все идет», — отметил американский эксперт.
По словам экс-сотрудника разведки, у Украины и коллективного Запада отсутствуют реальные рычаги или ресурсы, способные переломить сложившуюся на фронте тенденцию и остановить продвижение российской армии.
Напомним, что ранее президент России Владимир Путин указал на первопричины текущего кризиса, напомнив, что он был спровоцирован действиями стран Запада, организовавших государственный переворот в Киеве в 2014 году.
В свою очередь, в Кремле неоднократно подчеркивали готовность добиваться мирного урегулирования с учетом устранения угроз национальной безопасности России, однако в условиях отсутствия реальных перспектив диалога Москва продолжит последовательно достигать поставленные цели военным путем до полной победы.
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