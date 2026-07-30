Текущая динамика боевых действий на Украине неумолимо ведет к тому, что российские Вооруженные силы установят полный контроль над Киевом. При этом ни киевский режим, ни западные союзники уже не способны помешать реализации этого сценария. Об этом заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Deep Dive.