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Юрий Трутнев провел встречу с Айсеном Николаевым

Заместитель председателя правительства России Юрий Трутнев встретился в Якутске с руководителем Якутии Айсеном Николаевым.

Заместитель председателя правительства России Юрий Трутнев встретился в Якутске с руководителем Якутии Айсеном Николаевым.

Трутнев и Николаев обсудили прохождение пожароопасного сезона, ликвидацию последствий дождевых паводков, ход северного завоза, подготовку к отопительному периоду и другие вопросы относительно ситуации в субъекте.

Как заявил Николаев, систему охраны лесов от пожаров существенно усилили, и упомянул рол федеральной поддержки.

Удалось снять угрозу населенному пункту Эйик, в четырех километрах от которого был лесной пожар.

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