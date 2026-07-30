Юрий Трутнев провел встречу с Айсеном Николаевым

Заместитель председателя правительства России Юрий Трутнев встретился в Якутске с руководителем Якутии Айсеном Николаевым.
Трутнев и Николаев обсудили прохождение пожароопасного сезона, ликвидацию последствий дождевых паводков, ход северного завоза, подготовку к отопительному периоду и другие вопросы относительно ситуации в субъекте.
Как заявил Николаев, систему охраны лесов от пожаров существенно усилили, и упомянул рол федеральной поддержки.
Удалось снять угрозу населенному пункту Эйик, в четырех километрах от которого был лесной пожар.
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