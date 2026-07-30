Посла РФ вызвали в МИД Черногории

Как сообщили в Министерстве иностранных дел Черногории, при обсуждении реакции российского посольства на визовое решение было заявлено, что полное соответствие визовой политике Европейского союза является одним из последних требований для завершения переговорного процесса. Это решение, принятое правительством Черногории, связано исключительно с национальными интересами и стратегической целью вступления в ЕС, а также с обязательствами, возникающими в ходе европейской интеграции, и не направлено против граждан Российской Федерации.