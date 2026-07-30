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Посла РФ вызвали в МИД Черногории

Посол Российской Федерации в Подгорице Александр Лукашик был вызван на консультацию в Министерство иностранных дел Черногории в связи с комментариями посольства по поводу решения о введении визового режима для граждан России, которое вступит в силу с 1 ноября.

Источник: Magnific

Как сообщили в Министерстве иностранных дел Черногории, при обсуждении реакции российского посольства на визовое решение было заявлено, что полное соответствие визовой политике Европейского союза является одним из последних требований для завершения переговорного процесса. Это решение, принятое правительством Черногории, связано исключительно с национальными интересами и стратегической целью вступления в ЕС, а также с обязательствами, возникающими в ходе европейской интеграции, и не направлено против граждан Российской Федерации.

Ранее Министерство иностранных дел Черногории объявило, что с 1 ноября для въезда в страну виза потребуется гражданам России, Белоруссии, Китая, Турции и Саудовской Аравии. Посольство РФ в Подгорице охарактеризовало этот шаг как свидетельство внешнеполитической зависимости Черногории от иностранных влияний.

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