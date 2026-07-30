Марокканские семьи штурмуют Сеуту: Тысячи африканцев ринулись через границу в испанский анклав

Life.ru рассказывал, как массовые беспорядки с участием сотен марокканских болельщиков вспыхнули в Гааге и Лондоне после вылета их сборной из четвертьфинала мирового первенства. В британской столице фанаты вышли на Эджуэр-роуд, где сосредоточена крупная диаспора, и вступили в стычки с полицией: они забирались на автомобили, крушили витрины, жгли пиротехнику и разбрасывали мусор, а одному из пострадавших правоохранителей медпомощь оказывали прямо на проезжей части. В нидерландской Гааге несколько сотен человек заблокировали движение в районе Схилдерсвейк, передвигаясь на машинах и скутерах, и не реагировали на призывы полиции разойтись.