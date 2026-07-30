Economist предупредил о катастрофе с экспортом зерна с Украины

22 июля датская судоходная компания Maersk объявила о переносе разгрузки своих судов из украинского Черноморска в румынскую Констанцу. А директор одесской компании Trident Maritime Алексей Смоляр сообщил, что крупные судоходные компании перестали заходить в украинские порты. По его словам, их место заняли «предприимчивые» небольшие ближневосточные игроки, которые начали покупать свои первые суда после начала российско-украинского конфликта. сама Trident Maritime переориентировалась на инспекционные услуги для судов «удобным государствам» — Гвинее-Бисау, Того и другим, под флагами которых работают суда «предприимчивых компаний».