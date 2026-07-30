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Economist предупредил о катастрофе с экспортом зерна с Украины

Российские удары по портам в Одесской области ставят под угрозу реализацию рекордного урожая Украины в этом году, пишет Economist. Объемы продукции растут, однако возможности доставить зерно на мировой рынок сокращаются.

Источник: РБК

На фоне ударов России по портовой инфраструктуре в Одесской области может быть парализован экспорт сельскохозяйственной продукции, на которую приходится 60% объема внешней торговли республики, пишет The Economist.

Издание отмечает, что через регион проходит 90% экспорта украинского зерна и масличных культур. Однако судоходные компании уже начали менять логистику, а страховые риски вынуждают международные компании избегать украинских портов.

22 июля датская судоходная компания Maersk объявила о переносе разгрузки своих судов из украинского Черноморска в румынскую Констанцу. А директор одесской компании Trident Maritime Алексей Смоляр сообщил, что крупные судоходные компании перестали заходить в украинские порты. По его словам, их место заняли «предприимчивые» небольшие ближневосточные игроки, которые начали покупать свои первые суда после начала российско-украинского конфликта. сама Trident Maritime переориентировалась на инспекционные услуги для судов «удобным государствам» — Гвинее-Бисау, Того и другим, под флагами которых работают суда «предприимчивых компаний».

В этом году на Украине рассчитывают собрать «рекордный урожай» — около 81 млн т зерновых и масличных культур против 80 млн т годом ранее. Однако высокая урожайность может обернуться кризисом — из-за невозможности реализовать продукцию.

Министр сельского хозяйства Тарас Высоцкий заявил, что экспорт в мае и июне уже сократился на четверть. «Если число атак удвоится или утроится, это станет настоящей проблемой», — признал он.

По данным The Economist, положение усугубляется дефицитом рабочей силы — в частности, из-за мобилизации и ужесточения правил бронирования многие работники покидают агропредприятия.

Армия России регулярно наносит удары по инфраструктуре Украины, используемой в том числе для перевалки военных грузов, сообщали в Минобороны России. Например, 30 июля ведомство отчиталось об ударах по топливному хабу в населенном пункте Новые Беляры. Были поражены четыре сухогруза: по одному в портах Одесса и Южный, еще два — на переходе южнее Одессы.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным объектам, а также по объектам энергетической и другой инфраструктуры Украины, используемой в интересах ВСУ.

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