Захарова назвала чудовищной ерундой сообщения о выездных визах в МИД

Ранее МИД России уже опровергал информацию о якобы введении «выездных виз» для россиян в своей рубрике «Антифейк», назвав эти сообщения ложью от начала до конца. Подобная фальшивка, по данным ведомства, появлялась и ранее. В ведомстве подчеркнули, что право на свободный выезд за пределы страны гарантировано статьёй 27 Конституции России. Официальный представитель МИД Мария Захарова тогда назвала эти слухи полной ахинеей.