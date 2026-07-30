Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Захарова назвала чудовищной ерундой сообщения о выездных визах в МИД

Официальный представитель МИД РФ опровергла вбросы, которые появляются в иноагентских СМИ.

Источник: Комсомольская правда

Информация о том, что МИД России якобы разрабатывает выездные визы для россиян, не соответствует действительности. Об этом заявила официальный представитель министерства Мария Захарова в интервью блогеру Павлу Костину.

«Эта чудовищная ерунда в основном появилась в 2014 году и после 2014 года где-то раз в два-три года, как только люди подзабывают, опять вытряхивается», — сказала Захарова.

По её словам, вбросы подобных сообщений обычно происходят через иноагентсткие СМИ. Дипломат подчеркнула, что МИД РФ не занимается разработкой подобных документов, тем более выездных виз.

Ранее МИД России уже опровергал информацию о якобы введении «выездных виз» для россиян в своей рубрике «Антифейк», назвав эти сообщения ложью от начала до конца. Подобная фальшивка, по данным ведомства, появлялась и ранее. В ведомстве подчеркнули, что право на свободный выезд за пределы страны гарантировано статьёй 27 Конституции России. Официальный представитель МИД Мария Захарова тогда назвала эти слухи полной ахинеей.

Узнать больше по теме
Мария Захарова: биография спикера МИД России
Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.
Читать дальше