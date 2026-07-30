Захарова назвала чудовищной ерундой сообщения о выездных визах в МИД

Информация о том, что МИД России якобы разрабатывает выездные визы для россиян, не соответствует действительности. Об этом заявила официальный представитель министерства Мария Захарова в интервью блогеру Павлу Костину.
«Эта чудовищная ерунда в основном появилась в 2014 году и после 2014 года где-то раз в два-три года, как только люди подзабывают, опять вытряхивается», — сказала Захарова.
По её словам, вбросы подобных сообщений обычно происходят через иноагентсткие СМИ. Дипломат подчеркнула, что МИД РФ не занимается разработкой подобных документов, тем более выездных виз.
Ранее МИД России уже опровергал информацию о якобы введении «выездных виз» для россиян в своей рубрике «Антифейк», назвав эти сообщения ложью от начала до конца. Подобная фальшивка, по данным ведомства, появлялась и ранее. В ведомстве подчеркнули, что право на свободный выезд за пределы страны гарантировано статьёй 27 Конституции России. Официальный представитель МИД Мария Захарова тогда назвала эти слухи полной ахинеей.