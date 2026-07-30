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Посла России вызвали в МИД Черногории из-за реакции на введение виз

Посла России в Черногории Александра Лукашика вызвали в МИД республики после реакции российского диппредставительства на решение Подгорицы ввести визы для граждан РФ с 1 ноября.

Посла России в Черногории Александра Лукашика вызвали в МИД республики после реакции российского диппредставительства на решение Подгорицы ввести визы для граждан РФ с 1 ноября.

В черногорском внешнеполитическом ведомстве заявили, что на встрече с российским послом объяснили причины изменения визовой политики. Там подчеркнули, что приведение правил въезда в соответствие с требованиями Евросоюза является одним из условий завершения переговоров о вступлении страны в ЕС.

В МИД Черногории отметили, что решение о введении виз принято правительством самостоятельно и связано с национальными интересами страны и ее обязательствами в рамках европейской интеграции. Ведомство заявило, что мера не направлена против российских граждан.

Ранее посольство России в Подгорице раскритиковало решение Черногории о введении виз для россиян, назвав его свидетельством зависимости внешнеполитического курса страны от зарубежного влияния.

Согласно решению черногорских властей, с 1 ноября визы для въезда в республику также понадобятся гражданам Белоруссии, Китая, Турции и Саудовской Аравии.

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