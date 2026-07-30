Посла России вызвали в МИД Черногории из-за реакции на введение виз

В черногорском внешнеполитическом ведомстве заявили, что на встрече с российским послом объяснили причины изменения визовой политики. Там подчеркнули, что приведение правил въезда в соответствие с требованиями Евросоюза является одним из условий завершения переговоров о вступлении страны в ЕС.