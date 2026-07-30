Хуснуллин рассказал о реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни»

Председатель правительства России Марат Хуснуллин заявил, что в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» продолжается комплексное развитие сети дорог.
До конца года планируется ввести в эксплуатацию 122 объекта. Среди таких объектов дороги, общая протяженность которых превышает 260 километров, сказал Хуснуллин.
Также сообщается, что особое внимание уделяется искусственным сооружениям, от нормативного состояния которых зависит бесперебойное движение транспорта.
Реализация планов дорожного строительства и реконструкции невозможна без опережающего развития сопутствующей инфраструктуры является невозможной без опережающего развития сопутствующей инфраструктуры, говорится в пресс-релизе правительства.
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