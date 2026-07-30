В Сунже открыли мемориал участникам СВО

В городе Сунже состоялось торжественное открытие мемориала, посвященного участникам специальной военной операции. Новый объект вошел в состав обновленного Парка Памяти и Славы, став центром притяжения для патриотических мероприятий и встреч с молодежью. Об этом сообщил Глава Республики Ингушетия Махмуд-Али Калиматов в своем Телеграм-канале.
«Этот мемориал — дань уважения нашим героям. Он будет напоминать будущим поколениям о мужестве и стойкости людей, которые встали на защиту Отечества», — написал Махмуд-Али Калиматов.
Глава региона напомнил, что проект начал реализовываться еще в 2022 году. Ради создания единого мемориального пространства власти перенесли старый спортивный объект на новую площадку, построив для горожан современный физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном.
«Особое значение этому событию придало участие Героя России Султана Хашагульгова и других участников СВО», — подчеркнул Махмуд-Али Калиматов, добавив, что такие пространства имеют критически важное значение для патриотического воспитания подрастающего поколения.
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