В Сунже открыли мемориал участникам СВО

В городе Сунже состоялось торжественное открытие мемориала, посвященного участникам специальной военной операции. Новый объект вошел в состав обновленного Парка Памяти и Славы, став центром притяжения для патриотических мероприятий и встреч с молодежью. Об этом сообщил Глава Республики Ингушетия Махмуд-Али Калиматов в своем Телеграм-канале.