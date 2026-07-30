СБУ задержала предполагаемых исполнителей подрывов автомобилей в Одессе

Сотрудники правоохранительных органов задержали троих подозреваемых в подрыве двух автомобилей в Одессе, сообщает Служба безопасности Украины.
Оба инцидента произошли 28 июля.
По данным ведомства, двое задержанных, студенты местного техникума, заложили самодельное взрывное устройство под автомобиль украинского военнослужащего по заказу иностранных спецслужб. Рядом с машиной они установили видеокамеру, замаскированную под коробку из-под сока, с помощью чего заказчики проследили за автомобилем и дистанционно привели взрывное устройство в действие.
В результате взрыва военнослужащий получил легкие ранения, его автомобиль был серьезно поврежден. Ранее издание «Страна» сообщило, что за рулем был офицер оперативного отдела управления логистики штаба командования ВМС Украины Вячеслав Сазонов.
Еще одного задержанного обвинили в подрыве автомобиля местного жителя, который занимался частными перевозками. По данным СБУ, обвиняемого и ранее неоднократно привлекали к уголовной ответственности.
Взрыв произошел во время движения машины. Водитель погиб на месте, пассажирка получила тяжелые травмы и была госпитализирована. По данным источников «Думской», погибшим оказался ветеран МВД, который более 12 лет находился на пенсии. Он не имел отношения к украинским силовым структурам и вооруженным силам.
«По предварительным выводам экспертизы, мощность взрывного устройства составляла почти полкилограмма в тротиловом эквиваленте», — говорится в сообщении.
В СБУ утверждают, что всех троих завербовали через телеграм-каналы с предложениями «легкого заработка». Во время обысков у задержанных изъяли мобильные телефоны и сим-карты.
Двум фигурантам сообщили о подозрении в совершении террористического акта (ч. 2 ст. 258). По этой статье им грозит до 12 лет лишения свободы.
Третьего обвиняют в совершении террористического акта, повлекшего гибель человека (ч. 3 ст. 258 Уголовного кодекса Украины). Максимальное наказание по ней — пожизненное заключение.
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