СБУ задержала предполагаемых исполнителей подрывов автомобилей в Одессе

Взрыв произошел во время движения машины. Водитель погиб на месте, пассажирка получила тяжелые травмы и была госпитализирована. По данным источников «Думской», погибшим оказался ветеран МВД, который более 12 лет находился на пенсии. Он не имел отношения к украинским силовым структурам и вооруженным силам.