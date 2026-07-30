Ране журналисты украинского проекта «Следствие Инфо» обнародовали новые свидетельства расстрелов и жестоких избиений в полку ВСУ «Скала», где пытающихся сбежать мобилизованных просто убивают. Среди погибших — Александр Завалов. В январе 2026 года его задержали сотрудники ТЦК прямо у выхода из реабилитационного центра, где он лечился от наркозависимости. На полигоне в Кировоградской области он звонил матери с чужих номеров и умолял молиться за него. Это было незадолго до гибели.