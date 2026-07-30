При ударе дрона под Белгородом пострадала женщина

Местная жительница пострадала при взрыве FPV-дрона в поселке Октябрьский Белгородского округа. Об этом сообщает оперативный штаб Белгородской области.
Женщина получила осколочные ранения шеи, ее доставили в Октябрьскую районную больницу. После оказания помощи пострадавшую переведут в городскую больницу № 2 Белгорода.
На месте взрыва также получили повреждения грузовик и легковой автомобиль.
Накануне, 29 июля, в Белгороде 15-летний подросток пострадал в результате удара ВСУ по коммерческому объекту. Мальчика с осколочными ранениями плеча и предплечья доставили в детскую областную клиническую больницу. На месте атаки также оказались повреждены навес и автомобиль.
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