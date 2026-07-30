СБ ООН провел первое неформальное голосование по следующему генсеку организации

Совет безопасности ООН провел первый раунд голосования по претендентам на пост следующего генсека, заявил постоянный представитель председательствующей в июле Демократической Республики Конго Зенон Нгай Муконго.
Конголезский постпред заявил, что о проведении голосования будет проинформирован председатель Генеральной Ассамблеи ООН.
В рамках голосования в отношении каждого претендентов можно было выбрать из вариантов «поощряется», «не рекомендуется» и «нет мнения».
Дату следующего раунда голосования планируется согласовать при председательства Дании в Совбезе ООН в августе.
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