В Общественной палате Красноярского края обсудили электоральную активность молодежи

По мнению члена Общественного штаба по наблюдению за выборами, младшего научного сотрудника НМЦ ОРГ СФУ Юлии Пригоршневой, среди причин также выделяется фактор медиатизации. Например, ключевую роль в распространении политического контента играют уже не федеральные СМИ, а блогеры или местные паблики. Так, для жителя Норильска или Канска важнее знать, что происходит на соседней улице, чем следить за глобальными геополитическими раскладами. Эффективным форматом может стать персонализация проблемы: если молодой человек будет понимать, как выборы отразятся качестве потребляемых им услуг или состоянии дороги в его дворе, то он уже не будет игнорировать голосование.