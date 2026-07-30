В Общественной палате Красноярского края обсудили электоральную активность молодежи

В Общественной палате Красноярского края состоялся круглый стол «Гражданская идентичность и электоральные установки молодежи», где участники обсудили электоральную активность молодого поколения и форматы представления информации о выборах.
«Формирование устойчивой гражданской идентичности у молодых людей — это фундамент, на котором держится будущее России. Прежде всего, мы должны помочь молодежи осознать себя не просто жителями страны, а ее полноправными соавторами и ответственными хозяевами. Именно в избирательном процессе эта абстрактная идентичность обретает практическое воплощение. Выборы становятся для молодого человека первым осознанным актом сопричастности к судьбе государства. Когда он понимает, что через бюллетень может влиять на качество образования, развитие своего города или меры поддержки молодых семей, происходит переход от пассивного наблюдения к реальному управлению своей страной», — отметила член Общественного штаба по наблюдению за выборами, кандидат философских наук, заместитель директора НМЦ «Основы Российской государственности» Анна Чащина.
По словам эксперта Общественного штаба по наблюдению за выборами в Красноярском крае, заведующего кафедрой социологии и демографии Института педагогики, психологии и социологии Сибирского федерального университета, кандидата социологических наук Дмитрия Труфанова, проведенное в прошлом году исследование «Общероссийская идентичность городской молодежи Красноярского края» показало, что за последнее время гражданская позиция юных красноярцев лишь укрепилась:
«72,5% молодых людей называют себя патриотами России. За последние шесть лет гражданская идентичность укрепилась: доля тех, кому “очень важно” чувствовать себя гражданином РФ, выросла за счет сокращения равнодушных. Абсолютное большинство (85%) ставит во главу угла соблюдение законов, что опровергает миф о тотальном правовом нигилизме нового поколения», — отметил Дмитрий Труфанов.
В свою очередь, руководитель Центра управления регионом Екатерина Кузьминых сместила фокус на аудиторию до 25 лет и в данном случае исследование охватило около 3 тысяч школьников, студентов вузов и курсантов:
«Главный вывод исследования — молодежь “живет” в интернете более пяти часов в сутки, причем, чем младше респондент, тем выше этот показатель. Если мы хотим говорить с молодежью, нужно быть там, где находятся они».
Екатерина Кузьминых также добавила, что сегодня ключевыми факторами, способными мотивировать молодых избирателей к участию в голосовании, являются — убежденность, что их голос реально влияет на результат (33%); оступность и скорость процедуры, включая развитие онлайн-голосования (24%); наличие конкретных обещаний, направленных на решение проблем молодежи (22%) и личное доверие к кандидату (21%). Классические методы агитации для поколения, проводящего почти все свободное время в интернете, уже не работают.
Член Общественного штаба по наблюдению за выборами, старший преподаватель кафедры философии Гуманитарного института СФУ Елизавета Кроль отметила, что одна из ключевых причин электоральной пассивности молодежи — ощущение программной схожести: молодые избиратели зачастую не видят принципиальной разницы в предложениях кандидатов, что снижает мотивацию к участию в голосовании. Также использование молодежного сленга зачастую воспринимается как неискренность и, соответственно, вызывает отторжение.
«Молодые люди ценят искренность диалога. Например, феномен популярности Владимира Жириновского в том, что он говорил на понятном языке и эмоционально», — пояснила Елизавета Кроль.
По мнению члена Общественного штаба по наблюдению за выборами, младшего научного сотрудника НМЦ ОРГ СФУ Юлии Пригоршневой, среди причин также выделяется фактор медиатизации. Например, ключевую роль в распространении политического контента играют уже не федеральные СМИ, а блогеры или местные паблики. Так, для жителя Норильска или Канска важнее знать, что происходит на соседней улице, чем следить за глобальными геополитическими раскладами. Эффективным форматом может стать персонализация проблемы: если молодой человек будет понимать, как выборы отразятся качестве потребляемых им услуг или состоянии дороги в его дворе, то он уже не будет игнорировать голосование.
В качестве мер по повышению электоральной активности общественники предложили такие меры, как внедрение симуляционных игр формата «Выборы», создание проектных школ государственного и муниципального управления, поддержка молодежных медиапроектов о гражданском обществе, а также запуск единого чат-бота гражданской навигации для оперативного информирования избирателей. Впрочем, по мнению экспертов, технологические решения все равно не смогут компенсировать семейный контекст.
«Если родители транслируют подростку, что “политика — это грязь”, а от голоса ничего не зависит, школьные уроки обществознания ситуацию не исправят. Модель поведения закладывается в семье, и именно там нужно формировать уважение к институту выборов», — подчеркнула эксперт Общественного штаба Ирина Долгушина.