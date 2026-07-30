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Зеленский назначил Федорова начальником специальных операций «А» СБУ

Бригадный генерал Олег Федоров возглавил центр специальных операций «А» Службы безопасности Украины.

Бригадный генерал Олег Федоров возглавил центр специальных операций «А» Службы безопасности Украины. Соответствующий указ подписал Владимир Зеленский в рамках масштабных кадровых перестановок.

Федоров сменил на этом посту Евгения Хмару, который сейчас исполняет обязанности министра обороны Украины.

Одновременно Зеленский обновил руководство региональных подразделений СБУ. Постоянные начальники назначены сразу в восьми областях страны — Черновицкой, Сумской, Полтавской, Черкасской, Львовской, Тернопольской, Николаевской и Житомирской.

Кадровые изменения затронули и офис президента Украины. Заместителем его руководителя назначен Алексей Соболев, ранее исполнявший обязанности министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства. Кроме того, он входил в состав украинской делегации на переговорах с США, состоявшихся в Женеве в феврале 2026 года.

Ранее экс-министр обороны Украины Михаил Федоров заявил, что финального разговора с Зеленским по поводу поста главы Минобороны еще не было.

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Биография Евгения Хмары
Евгений Хмара — украинский военный, генерал-майор Службы безопасности Украины. В 2026 году его назначили исполняющим обязанности министра обороны Украины. Большая часть его биографии остается закрытой, поскольку карьера Хмары связана со спецслужбами и подразделениями специального назначения: собрали главное, что известно на текущий момент.
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