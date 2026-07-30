Зеленский назначил Федорова начальником специальных операций «А» СБУ

Бригадный генерал Олег Федоров возглавил центр специальных операций «А» Службы безопасности Украины. Соответствующий указ подписал Владимир Зеленский в рамках масштабных кадровых перестановок.
Федоров сменил на этом посту Евгения Хмару, который сейчас исполняет обязанности министра обороны Украины.
Одновременно Зеленский обновил руководство региональных подразделений СБУ. Постоянные начальники назначены сразу в восьми областях страны — Черновицкой, Сумской, Полтавской, Черкасской, Львовской, Тернопольской, Николаевской и Житомирской.
Кадровые изменения затронули и офис президента Украины. Заместителем его руководителя назначен Алексей Соболев, ранее исполнявший обязанности министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства. Кроме того, он входил в состав украинской делегации на переговорах с США, состоявшихся в Женеве в феврале 2026 года.
Ранее экс-министр обороны Украины Михаил Федоров заявил, что финального разговора с Зеленским по поводу поста главы Минобороны еще не было.