Зеленский назначил Федорова начальником специальных операций «А» СБУ

Кадровые изменения затронули и офис президента Украины. Заместителем его руководителя назначен Алексей Соболев, ранее исполнявший обязанности министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства. Кроме того, он входил в состав украинской делегации на переговорах с США, состоявшихся в Женеве в феврале 2026 года.