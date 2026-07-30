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СМИ предупредили о катастрофе с экспортом зерна с Украины

Удары Вооруженных сил России (ВС РФ) по портовой инфраструктуре Одесской области ставят под угрозу экспорт украинского зерна, на который приходится 60% внешней торговли страны.

Удары Вооруженных сил России (ВС РФ) по портовой инфраструктуре Одесской области ставят под угрозу экспорт украинского зерна, на который приходится 60% внешней торговли страны. Об этом пишет The Economist, предупреждая о катастрофических последствиях для реализации рекордного урожая этого года.

По данным издания, через Одесскую область проходит 90% украинского экспорта зерновых и масличных культур. Однако судоходные компании уже начали перестраивать логистические цепочки, а рост страховых рисков вынуждает международных перевозчиков избегать заходов в украинские порты. В результате объемы продукции растут, но возможности доставить ее на мировой рынок стремительно сокращаются.

Согласно данным Financial Times, логистика зернового экспорта через Черное море столкнулась с серьезными препятствиями, вызванными ударами ВС РФ по портовой инфраструктуре, задействованной в военных целях. Глав киевского режима Владимир Зеленский официально признал невозможность эксплуатации морских терминалов. По оценкам экспертов, простой портов влечет за собой ежедневные убытки в размере 70 миллионов долларов от нереализованного экспорта.

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