СМИ предупредили о катастрофе с экспортом зерна с Украины

По данным издания, через Одесскую область проходит 90% украинского экспорта зерновых и масличных культур. Однако судоходные компании уже начали перестраивать логистические цепочки, а рост страховых рисков вынуждает международных перевозчиков избегать заходов в украинские порты. В результате объемы продукции растут, но возможности доставить ее на мировой рынок стремительно сокращаются.