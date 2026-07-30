Bloomberg: ЕС ужесточит контроль за ChatGPT и Roblox

Закон о цифровых услугах полностью вступил в силу на территории Евросоюза в феврале 2024 года. Он обязывает крупные интернет-платформы бороться с незаконным контентом и товарами, обеспечивать большую прозрачность работы алгоритмов, а также снижать системные риски. За несоблюдение требований документа Еврокомиссия может оштрафовать компанию на сумму до 6% ее мирового годового оборота.