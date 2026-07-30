Bloomberg: ЕС ужесточит контроль за ChatGPT и Roblox

Чат-бот ChatGPT компании OpenAI и игровая онлайн-платформа Roblox попадают под усиленный контроль Евросоюза в рамках Закона о цифровых услугах (DSA). Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленный источник.
По информации агентства, число пользователей обеих платформ в странах ЕС превысило 45 миллионов в месяц. Это позволяет Еврокомиссии присвоить им статус «очень крупных онлайн-платформ», для которых действуют более жесткие требования по контролю за контентом и управлению рисками.
Источник Bloomberg утверждает, что соответствующее решение в отношении OpenAI и Roblox может быть принято уже в августе.
Закон о цифровых услугах полностью вступил в силу на территории Евросоюза в феврале 2024 года. Он обязывает крупные интернет-платформы бороться с незаконным контентом и товарами, обеспечивать большую прозрачность работы алгоритмов, а также снижать системные риски. За несоблюдение требований документа Еврокомиссия может оштрафовать компанию на сумму до 6% ее мирового годового оборота.
Напомним, в России в июне разблокировали доступ к Roblox.