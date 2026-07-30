Правительство Удмуртии сложило полномочия

Врио губернатора стала уроженка республики Ольга Абрамова, работавшая до этого советником министра Сельского хозяйства. Назначение она назвала серьезным вызовом и огромной ответственностью. «Ставка, которая была сделана на субъекты малого и среднего предпринимательства девять лет назад, на самом деле очень правильной была, потому что именно эта категория у нас показала наибольший рост», — сказала госпожа Абрамова на встрече с Владимиром Путиным.