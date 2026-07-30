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Правительство Удмуртии сложило полномочия

Министры, зампреды правительства и глава правительства Удмуртии сложили свои полномочия в связи с истечением сроков трудовых договоров. Подписанные бывшим губернатором Александром Бречаловым указы опубликованы на сайте правительства региона.

Министры, зампреды правительства и глава правительства Удмуртии сложили свои полномочия в связи с истечением сроков трудовых договоров. Подписанные бывшим губернатором Александром Бречаловым указы опубликованы на сайте правительства региона.

«Несмотря на уход в отставку, представители кабмина продолжат работать в прежнем составе, пока не будет назначен новый Глава республики и сформировано новое правительство», — указано в сообщении пресс-службы правительства региона. Социальные и бюджетные обязательства будут выполняться по утвержденным планам.

Александр Бречалов покинул пост губернатора 29 июля по собственному желанию. Решение связано с его переходом на другую работу, указывали в пресс-службе правительства региона. Какую должность может занять господин Бречалов, неизвестно. Источники «Ъ» предполагают, что он может продолжить карьеру в крупном банке или Госдуме — бывший губернатор возглавляет удмуртский список «Единой России».

Врио губернатора стала уроженка республики Ольга Абрамова, работавшая до этого советником министра Сельского хозяйства. Назначение она назвала серьезным вызовом и огромной ответственностью. «Ставка, которая была сделана на субъекты малого и среднего предпринимательства девять лет назад, на самом деле очень правильной была, потому что именно эта категория у нас показала наибольший рост», — сказала госпожа Абрамова на встрече с Владимиром Путиным.

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