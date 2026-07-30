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«Наконец доедут»: посланники Трампа прибудут в Киев в августе

Специальные представители президента Соединенных Штатов Стив Уиткофф и Джаред Кушнер планируют совершить визит в Киев во второй половине августа.

Специальные представители президента Соединенных Штатов Стив Уиткофф и Джаред Кушнер планируют совершить визит в Киев во второй половине августа. Поездка американских эмиссаров приурочена к мероприятиям по случаю Дня независимости Украины. Об этом сообщил журналист Алекс Рауфоглу на своей странице в соцсети X.

«Спецпредставители президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер предположительно посетят Киев во второй половине августа», — написал корреспондент.

«Они едут еще с весны, но так и не доехали», — отмечают украинские СМИ, сообщающие о визите.

Напомним, что этой поездке предшествовала недавняя встреча Владимира Зеленского с американским лидером Дональдом Трампом в Вашингтоне. Как отмечало украинское издание «Страна.ua», переговоры в Белом доме завершились без громких объявлений, однако неофициально стало известно о готовящемся визите ключевых американских переговорщиков, занимующихся вопросами урегулирования конфликта.

В Кремле ранее заявили, что позиция России относительно мирного урегулирования хорошо известна и Киеву и Вашингтону, но Москва будет готова выслушать новые предложения.

Читайте материал: «“Контроль над Киевом”: в США раскрыли, куда идет Россия».

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