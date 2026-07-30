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Решетников: Любые требования Армении о доплатах Россией по ЮКЖД безосновательны

Решетников заявил, что требования Армении о доплатах при одностороннем пересмотре обязательств по ЮКЖД не будут иметь оснований.

Требования Армении о доплатах со стороны РФ в случае одностороннего пересмотра обязательств по Южно-Кавказской железной дороге (ЮКЖД) будут безосновательными. Об этом заявил министр экономического развития России Максим Решетников.

«Если нашему инвестору будет нанесен ущерб — у нас будут основания требовать его компенсации. Постановка вопроса о том, что Россия в такой ситуации должна что-то доплачивать Армении — безосновательна», — отметил он.

Решетников подчеркнул, что ЮКЖД не «бесплатный» актив, а предприятие, в которое было проинвестировано более 30 млрд рублей.

Ранее KP.RU сообщал, что премьер-министр Армении Никол Пашинян допустил, что Ереван может потребовать от России 2 млрд долларов за использование железнодорожной инфраструктуры республики. По его словам, она является собственностью Армении, и страна может использовать ее так, как считает целесообразным.

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