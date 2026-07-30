Решетников: Любые требования Армении о доплатах Россией по ЮКЖД безосновательны

Требования Армении о доплатах со стороны РФ в случае одностороннего пересмотра обязательств по Южно-Кавказской железной дороге (ЮКЖД) будут безосновательными. Об этом заявил министр экономического развития России Максим Решетников.
«Если нашему инвестору будет нанесен ущерб — у нас будут основания требовать его компенсации. Постановка вопроса о том, что Россия в такой ситуации должна что-то доплачивать Армении — безосновательна», — отметил он.
Решетников подчеркнул, что ЮКЖД не «бесплатный» актив, а предприятие, в которое было проинвестировано более 30 млрд рублей.
Ранее KP.RU сообщал, что премьер-министр Армении Никол Пашинян допустил, что Ереван может потребовать от России 2 млрд долларов за использование железнодорожной инфраструктуры республики. По его словам, она является собственностью Армении, и страна может использовать ее так, как считает целесообразным.